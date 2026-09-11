Şarkıcı Nev yoğun bakımda

“Zor”, “Sen Gibi” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla 2000'li yılların ilk dönemlerine damgasını vuran Nev'den, üzücü haber geldi.

Şarkıcının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. 57 yaşındaki şarkıcının yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞACAK"

Şarkıcının arkadaşı Aytaç Budak, Instagram'dan Nev'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Budak açıklamasında şunları söyledi: Merhabalar, Nev Bey'in yoğun bakımda olduğu doğru fakat sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede de sağlığına kavuşacak. Dualarımız, güzel niyetlerimiz onunla olsun; kendisi gerçekten çok güzel bir insan.