Şarkıcı Sıla, sevenlerini korkuttu! "Düştüm ve köprücük kemiğimi kırdım"

lker Kaleli ile yaşadığı aşkla zaman zaman gündeme gelen Sıla, Şarkıcı adlı albümüyle sahnelere dönüş yapmıştı. Ancak Sıla'dan sevenlerini üzen haber geldi. 10 Mayıs'ta düşerek köprücük kemiğini kırdığı için haziran ayındaki konserlerini iptal etti.

"DİŞİMİ SIKTIM FAKAT OLMADI!"

Talihsiz kazadan bahseden Sıla, "Size 8 ismini verdiğimiz askımla sesleniyorum. Yeni olan bir olay değil aslında 10 Mayıs'ta oldu. Ben iyileşme ümidiyle dişimi sıktım fakat olmadı. Düştüm ve köprücük kemiğimi taşa çarptım, ucu da kırıldı. Alçıya alınamadığı için kolluk takarak bu deliyi zapt etmeye çalıştılar" dedi.

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HAZİRAN AYINDAKİ KONSERLERİ İPTAL EDİLDİ

Konserlerinin iptal olduğunu söyleyen şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti: "İlk 3 konseri iptal etmemizin sebebi de budur aslında. Ben size çaktırmamak için epey bir çaba sarf ettim ama doktorum haziran ayında yapacağım konserlerin riskli olacağını söyledi. Ben büyük bir moral bozukluğu yaşadım. Şarkılarım yeni ve beraber efkar, neşe paylaşacağız diye düşündüm. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Konserlerime 1 Temmuz'da başlayacağım. Bu durumu ben bildirmek istedim. Kısa zamanda kucaklaşmak dileğiyle çok öpüyorum."