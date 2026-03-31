Şarkıcı Sıla'dan aşk hayatına dair itiraflar

Yaşamını Bodrum’da sürdüren şarkıcı Sıla; ikili ilişkilerden sahne heyecanına kadar hayatına dair pek çok konuyu kendi penceresinden içtenlikle paylaştı. İlker Kaleli ile devam eden birlikteliğine de değinen sanatçı, aşkın sosyal hayat üzerindeki etkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.





"BENCE AŞIK OLAN HERKES İLK BAŞTA ETRAFINI SATAR"



Sanatçı, "aşık olur olmaz net değişen bir özelliğin var mı?" sorusuna, "Bence, aşık olan herkes ilk başta etrafını satar. Çünkü en çok sevgilinle zaman geçirmek istersiniz" yanıtını veren sanatçı, sevgilisinin en romantik sürprizinin ilk doğum gününde aldığı sakura ağacı olduğunu belirtti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sıla (@silagencoglu)'in paylaştığı bir gönderi



"BEN HIZLI VE HAREKETLİYİM"



İlişkilerindeki karakter farklılıklarını ise esprili bir dille anlatan Sıla, kendisinin tez canlı, İlker Kaleli’nin ise daha sakin olduğunu şu sözlerle açıkladı:

İlker çok rahat. O kadar rahat ki... Ben hızlı ve hareketliyim. Tez canlıyımdır. İlker, mutfaktan salona 5 dakikada geçebilir. Ben ise 'hadi'ciyimdir.



Sabah rutinlerindeki zıtlığa da değinen şarkıcı, "İlker uyandıktan sonra vakte ihtiyacı olan insanlardan biri. Ben de uyanır uyanmaz sabaha ok gibi fırlayan, 'Günaydın!' diye bağıran bir karakterim" dedi.



"SAHNE KORKUM VAR"



Eğitimli bir ailede büyümenin hayata bakışını güçlendirdiğini ifade eden Sıla, çocukluğunu "ağırbaşlı ama biraz serseri" olarak tanımladı. Müzik kariyerindeki başarısına rağmen sahne öncesi büyük bir heyecan yaşadığını şu sözlerle itiraf etti:

Telkinlerle kendimi sakinleştirmeye çalışıyorum. Sahne korkum var. Sahneye çıkana kadar 10 tur atarım.



"BENİ ÇOK YÜRÜKLENDİRDİ"

Sezen Aksu’nun kariyerindeki yerine de değinen Sıla, usta sanatçı için, "İlker onun için, 'Bu memleketin annesi' diyor. Kenan Doğulu ile çalıştığım dönemde tanıştım Sezen ile. Beni çok yüreklendirdi. Gençlere çok kıymet verir. Sezen'i yüceltmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

