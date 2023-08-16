Şarkıcı Sıla'nın annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Geçtiğimiz sene babasının vefatıyla sarsılan şarkıcı Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun beynine pıhtı attı. Gençoğlu, hastanede tedavi altına alındı. Sıla ise Ege konserlerini iptal ederek annesinin yanına gitti.

KONSERLERİNİ İPTAL ETTİ

2. Sayfa'da yer alan habere göre; beynine pıhtı atan Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bir konser maratonu bulunan Sıla ise Ege çıkacağı sahneleri iptal ederek annesinin yanına gitti. Instagram hesabından 16,18 ve 19 Ağustos'ta vereceği konserleri iptal ettiğini duyuran Sıla, "Konserlerimiz sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.