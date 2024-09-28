Şarkıcı Şimal, ışın tedavisi sonrası yüzünün son halini paylaştı
Geçtiğimiz ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının tekrar nüksettiğini açıklamış ve ışın tedavisine başlayacağını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı tedavi sonrası son fotoğrafını paylaştı.
2022'de yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenen şarkıcı Şimal, geçtiğimiz ocak ayında rutin kontrolleri sırasında beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Hastaneye yatan ve ameliyata alınan Şimal, 8 saat süren bir operasyon geçirmişti.
Operasyon sonrası iyileştiğini açıklayan Şimal, bir süre sonra hastalığının tekrarladığını söylemişti.
"YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"
Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu sözlerle açıklamıştı:
"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni."
Şarkıcı, sözlerine "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" diye devam etmişti.
SAÇLARINI BİR KEZ DAHA KAZITMIŞTI
Tedavisi devam eden Şimal, geçtiğimiz hafta da saçlarını bir kez daha kazıtmıştı.
Ünlü şarkıcı, "Gülüyoruz bize yaşattığı her şeye. Tevekkül Allah bu da diğerleri gibi geçip gidecek. Aman düşüncelerinize dikkat edin. Moral çok önemli. Hastayım dedikçe hasta ediyor, kötüyüm dedikçe kötüleşiyorsun (Tecrübe konuşuyor) Bu arada, çıkardığım şarkıları sevenler, sahnemi beğenenler için oluşturulmuş bunca yıldır ilmek ilmek işlediğimiz bu hesapta , benden sonra bu hastalığı yaşayanlar ve beni örnek alan takipçilerimin sayısı da arttı. Yani ailemiz büyüdü" demişti.
IŞIN TEDAVİSİ SONRA FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI
Tedavi süreci devam eden Şimal, ışın tedavisi sonrası çektiği fotoğrafı paylaştı.
Şimal, paylaşımına "Evet, ışın tedavisinden sonra yüzümün son hali... Dışarı çıkarken öyle fondöten uyguluyorum ki o bile yetmiyor inanır mısınız? Paris filtresiyle bu kadar kapandı. Allah büyük ya buna da şükür" notunu düştü.