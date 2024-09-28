Şarkıcı Şimal, ışın tedavisi sonrası yüzünün son halini paylaştı

Operasyon sonrası iyileştiğini açıklayan Şimal, bir süre sonra hastalığının tekrarladığını söylemişti.

"YİNE YAKALADI BU HASTALIK BENİ"

Şimal, sağlık durumunu sosyal medya hesabında şu sözlerle açıklamıştı:

"Dostlarım çok kararsızdım bu haberi paylaşma konusunda fakat mesaj kutusu doldu taştı. Hepiniz, sesim çıkmayınca merak ettiniz haklı olarak. Bana da hak verin tüm aile olarak yıkılmış durumdayız tam toparlandık derken bir daha... Özetle ve maalesef ki yine yakaladı bu hastalık beni."

Şarkıcı, sözlerine "Bu sefer de beyin zarıma metastaz yaptı. Bizi mutlu eden şey ise, erken teşhis etmiş olmamız. Pazartesi günü işin tedavileri başlayacak onkoloğum ilaçları güçlendirecek. İnşallah yine aranıza döneceğim. Her zamanki gibi sizden dua bekliyor olacağım. Arayan soran, mesajlarıyla bana güç veren herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin!" diye devam etmişti.