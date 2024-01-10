Şarkıcı Şimal yeniden kansere yakalandı: Dualarınızı bekliyorum

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen Şarkıcı Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. Bir süre kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gören 37 yaşındaki şarkıcı, daha sonra ameliyat olmuştu. Tedaviler sonrası kötü günleri geride bırakan ünlü şarkıcı, "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz" açıklamasıyla sağlığına kavuştuğunu sevenlerine duyurmuştu.

TÜMÖR TESPİT EDİLDİ

Ancak ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzdü. Ünlü şarkıcı aldığı kötü haber ile sarsıldı. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi.

"DUALARINIZI BEKLİYORUM"

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" ifadelerine yer verdi.