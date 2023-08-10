Şarkıcı Tan Taşçı trafik kazası geçirdi!
Pop müziğin sevilen sesi Tan Taşçı Burdur'da trafik kazası geçirdi. TIR'la çarpışan ünlü şarkıcının cipinde menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri ve yanlarındaki bir kişi yaralandı. Ecmel Kayahan (38) idaresindeki cip, Bucak-Antalya kara yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu yakınında aynı istikamette ilerleyen bir TIR'la çarpıştı.
BUCAK DEVLET HASTENESİ'NE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan cipteki şarkıcı Tan Taşçı, menajeri Ecmel Kayahan ve yanlarındaki Mahmut Emre sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Hayati tehlikeleri olmadığı belirtilen Taşçı'nın ve diğer iki kişinin hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.