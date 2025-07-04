Şarkıcı Yaşar İpek İzmir'deki yangının ortasında kaldı
İzmir'in Çeşme, Ödemiş ve Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları, şiddetli rüzgarın da etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Yaşanan büyük felaketin ortasında kalan ünlü şarkıcı Yaşar İpek, alevlere teslim olan bölgedeki anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Aybüke Sengir
İzmir'in Çeşme, Buca, Ödemiş ilçelerinde başlayan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak hem doğayı hem de yerleşim yerlerini tehdit etmeye devam ediyor. Çeşme’de başlayan yangın, tarım arazilerinden ormanlık alana sıçrarken, bölgedeki üç mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangını kontrol altına almak için bölgeye 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda kara ekibi sevk edildi. Ayrıca, yangının ulaştığı Alaçatı gişelerinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
YAŞAR İPEK YANGININ ORTASINDA KALDI
Yangının ortasında kalan ünlü şarkıcı Yaşar İpek, aracındayken alevlerin arasında kaldığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"CAM AÇIKTI, İÇERİYE GİRDİ"
İpek, cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, "Yanıyordum, resmen yanıyordum" diyerek yaşadığı dehşeti gözler önüne serdi. Şarkıcı paylaşımında "Ben sağ tarafı çekerken yolun sol tarafı da yanıyormuş. Cam açıktı, içeriye girdi. İnanılmaz bir an yaşadım" dedi.