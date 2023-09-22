Şarkıcı Yaşar'dan nostaljik paylaşım

90'lı yıllarda pop müziğe damga vuran isimler arasında yer alan, ilk albümünü 1996'da çıkaran Yaşar, okul döneminde çekilen bir kareyi Instagram hesabından yayınladı.

"Adana, Yeni Kolej , 1984 gibi"

Adana'da 39 yıl önce çekilen kare ile takipçilerini nostaljik bir yolculuğa çıkaran 53 yaşındaki şarkıcı, "Adana, Yeni Kolej , 1984 gibi" notunu düştü.