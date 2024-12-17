Sarp Apak'tan Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedasına yorum geldi: İletişim kazası
Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel yaptığı paylaşımla tepki çekmişti. Avrupa Yakas'ında rol alan Sarp Apak da Gülse Birsel'in sözleriyle ilgili açıklama yaptı.
Yayınlandığı döneme damga vuran Avrupa Yakası'nda Kubilay rolünü oynayan Vural Çelik, ekim ayında yaşamını yitirmişti. Vural Çelik'in ölümüyle ilgili Gülse Birsel, Instagram hesabından önce mesaj paylaşmış sonra gelen tepkiler üzerine silmişti.
Gülse Birsel paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe “Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?” cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu."
"Özellikle bana ve Engin Günaydın’a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için hep oynadığı bir “Mağdur persona”sı vardı. Şenay Gürler’le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, “Vaay tabii sosyete bizi davet etmez”! “Ya kardeşim iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?” “Yok yok ben garibanım zaten beni çağırmazsınız, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim” filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı."
"Setin geleneksel şakalarından biri böylece inşa edildi. Ve ben bu dinamikten “Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay” karakterini yazdım. Vural da nefis oynadı. Birinin bizi durduramadığı günlerdi. 2008’de, son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben de dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık."