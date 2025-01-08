Sarp Levendoğlu: Datça'da şöhretin pek bir önemi yok
İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu, yeni yaşam tarzını anlattı.
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Emret Komutanım, Lise Defteri, Küçük Ağa gibi birçok dizi ve filmde rol alan Sarp Levendoğlu, İstanbul'daki evini kapatıp Ege'ye yerleşen ünlüler arasında yer alıyor.
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İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen oyuncu Sarp Levendoğlu yeni yaşam tarzını anlattı.
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"DATÇA'DA ŞÖHRETİN ÖNEMİ YOK"
Şöhretin ve magazinin burada pek bir anlamı olmadığını vurgulayan Levendoğlu, şöyle konuştu:
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"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks."