Sarp Levendoğlu: Datça'da şöhretin pek bir önemi yok

İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen Sarp Levendoğlu, yeni yaşam tarzını anlattı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Sarp Levendoğlu: Datça'da şöhretin pek bir önemi yok - Resim : 1

Emret Komutanım, Lise Defteri,  Küçük Ağa gibi birçok dizi ve filmde rol alan Sarp Levendoğlu, İstanbul'daki evini kapatıp Ege'ye yerleşen ünlüler arasında yer alıyor.

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Sarp Levendoğlu: Datça'da şöhretin pek bir önemi yok - Resim : 2

İstanbul'u terk ederek Datça'ya yerleşen oyuncu Sarp Levendoğlu yeni yaşam tarzını anlattı.

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Sarp Levendoğlu: Datça'da şöhretin pek bir önemi yok - Resim : 3

"DATÇA'DA ŞÖHRETİN ÖNEMİ YOK"

Şöhretin ve magazinin burada pek bir anlamı olmadığını vurgulayan Levendoğlu, şöyle konuştu:

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Sarp Levendoğlu: Datça'da şöhretin pek bir önemi yok - Resim : 4

"45 yaşındayım ve daha sağlıklı bir yaşam için buradayım. Sabah kalkıyorum, spor yapıyorum. Trafik yok, istediğin her şeyi yapabiliyorsun. Bu, gerçekten büyük bir lüks."