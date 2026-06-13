Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, aşklarını ilan etti

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak’ın bir süredir kulaktan kulağa yayılan aşk iddiaları nihayet resmiyet kazandı. Levendoğlu ve Sağnak, sosyal medyadaki tatil paylaşımlarıyla aşklarını belgeledi.

Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, aşklarını ilan etti
Elele Online

Elele Online

'Arka Sokaklar' dizisinde birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Çift, bu söylentileri doğrulayan bir paylaşımla gündeme geldi.Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, aşklarını ilan etti - Resim : 1

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BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR

Birlikte tatile çıkan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, aşklarını ilan etti - Resim : 3

BEYAZ KALP'Lİ PAYLAŞIM

Felicia Sağnak'ın, Sarp Levendoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını beyaz kalp emojisi eşliğinde yayınlaması, ikilinin aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı.Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, aşklarını ilan etti - Resim : 4

 