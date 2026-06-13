Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, aşklarını ilan etti
Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak’ın bir süredir kulaktan kulağa yayılan aşk iddiaları nihayet resmiyet kazandı. Levendoğlu ve Sağnak, sosyal medyadaki tatil paylaşımlarıyla aşklarını belgeledi.
Elele Online
'Arka Sokaklar' dizisinde birlikte rol alan Sarp Levendoğlu ile Felicia Sağnak'ın bir süredir aşk yaşadığı iddia ediliyordu.
Çift, bu söylentileri doğrulayan bir paylaşımla gündeme geldi.
BİRLİKTE TATİLE ÇIKTILAR
Birlikte tatile çıkan Sarp Levendoğlu ve Felicia Sağnak, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.
BEYAZ KALP'Lİ PAYLAŞIM
Felicia Sağnak'ın, Sarp Levendoğlu ile birlikte çekilen fotoğraflarını beyaz kalp emojisi eşliğinde yayınlaması, ikilinin aşkını ilan ettiği şeklinde yorumlandı.