Şaşırtan gelişme! Pembe, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu?

Show TV ekranlarında 3 sezondur izleyicisi ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı öğrenildi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Şaşırtan gelişme! Pembe, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? - Resim : 1

3 sezondur Show TV ekranlarında Cuma günleri yayınlayan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.

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Şaşırtan gelişme! Pembe, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? - Resim : 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşanacak. Gold Film imzalı dizinin demirbaşlarından Pembe’ye hayat veren oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek.

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Şaşırtan gelişme! Pembe, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? - Resim : 3

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikâyesinin bittiği belirtildi.

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Şaşırtan gelişme! Pembe, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? - Resim : 4

Karar sonrası Kızılcık Şerbeti seyircisinden tepki dolu paylaşımlar geldi. 