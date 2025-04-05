Şaşırtan gelişme! Pembe, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu?
Show TV ekranlarında 3 sezondur izleyicisi ile buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Dizinin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağı öğrenildi.
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3 sezondur Show TV ekranlarında Cuma günleri yayınlayan ve reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı.
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre Kızılcık Şerbeti’nde çok flaş bir ayrılık yaşanacak. Gold Film imzalı dizinin demirbaşlarından Pembe’ye hayat veren oyuncu Sibel Taşçıoğlu ekibe veda edecek.
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Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı dizideki bu çok konuşulacak ayrılığın nedeninin senaryo olduğu ve Pembe’nin artık hikâyesinin bittiği belirtildi.
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Karar sonrası Kızılcık Şerbeti seyircisinden tepki dolu paylaşımlar geldi.