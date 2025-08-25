Şaşırtan hamle! Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrıldı mı?
Son günlerin popüler çiftlerinden olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, aşkının sona erdiği iddia edildi. Ünlü oyuncunun Sabancı ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ayrılık iddialarını kuvvetlendirdi.
1 / 6
Oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı, üç yıl önce başlayan birlikteliklerini sürdürüyordu. Ünlü çift, ilişkilerini zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla gözler önüne seriyordu.
2 / 6
Birsen Aluntaş'ın haberine göre Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in yaklaşık 3 yıldır süren beraberliği sona erdi.
3 / 6
Ayrılığı Erçel’in Sabancı’yla mutlu günlerinde çekilen pozlarını silmesi ortaya çıkardı. Çiftten evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi geldi.
4 / 6
Ayrılıkla ilgili Hande Erçel’in ayrılığı kabul ettiği ancak nedeniyle ilgili bir açıklama yapmadığı öğrenildi.