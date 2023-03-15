Savcı Pars'tan Yargı ekibine yanıt

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Savcı Pars rolüne hayat veren Mehmet Yılmaz Ak'ın diziden ayrılışı gündeme oturmuştu. Dizide Savcı Pars'ı oynayan Ak'ın kesik elinin ortaya çıkması seyircide şok etkisi yaratmış, senarist Sema Ergenekon eleştirilmişti. Yargı ekibi bir açıklama yayınlayarak Mehmet Yılmaz Ak'ın ayrılma kararından ziyade ayrılış biçiminde sorun olduğunu aktarmıştı. Şimdi de Mehmet Yılmaz Ak, Yargı ekibinin bu açıklamasına yanıt verdi.

"Adaletli de bulmuyorum"

Oyuncu, "Sevgili Yargı izleyicileri; Öncelikle hakkımda çıkan yönlendirmeli paylaşımlara ve haberlere çok üzüldüğümü belirtmek isterim. Diziden erken ayrılmak zorunda kaldığım doğrudur. Bunun nedenlerini belirten bir açıklama daha önce yapmıştım. Bu karar; belirtildiği gibi bir anda alınan bir karar olmadı. Haftalar öncesinden (çekimlerim devam ederken) sağlık sorunlarım sebebiyle çekimlere devam edemeyeceğim birçok defa yapım tarafına bildirmiş ve maalesef bir geri dönüş alınmamıştır. Kayıtsız kalınmıştır. Hem Yargı izleyicilerine, bensiz de devam edeceğine inandığım hikayesine, işin senaristlerine, yönetmenine, ekibine, meslektaşlarıma saygıda kusur etmemek için, anlayışınıza sığınarak daha da detaylı yazmamayı uygun görüyorum. 55 bölümdür emek verdiğim Yargı dizisi tarafından, eksik, taraflı açıklamalarla yapılan bu ithamları ve kariyerime verilmesi istenen bu zararı hak etmiyorum. Adaletli de bulmuyorum" dedi.