Scarlett Johansson hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi

Scarlett Johansson, Hollywood'un en tanınmış ve başarılı isimlerinden biri...Hem gişe rekorları kıran filmlerdeki performanslarıyla hem de kendine özgü duruşuyla dikkat çeken Johansson hakkında belki de daha önce duymadığınız ilginç bilgiler bulunuyor. İşte o detaylar...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 12
Scarlett Johansson hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi - Resim : 1

Scarlett Johansson, 'Jurassic World Rebirth' ile Hollywood'un en çok hasılat yapan başrol oyuncusu oldu. Başroldeki proje kariyerindeki 14,8 milyar dolarlık hasılat, Marvel'ın diğer eski oyuncuları Robert Downey Jr. ve Samuel L. Jackson'ı geçti.

2 / 12
Scarlett Johansson hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi - Resim : 2

Ünlü oyuncu hakkında muhtemelen bilmediklerinizi listeledik...

3 / 12
Scarlett Johansson hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi - Resim : 3

Çifte Vatandaşlığı Var

Scarlett Johansson hem Amerikan hem de Danimarka vatandaşıdır. Babası Danimarkalı bir mimardır.

4 / 12
Scarlett Johansson hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi - Resim : 4

İkiz Kardeşi Var

Scarlett’in ikiz kardeşi Hunter Johansson’dur. Hunter, Scarlett’ten sadece üç dakika sonra doğmuştur.