Scarlett Johansson hakkında bilmediğiniz 10 ilginç bilgi
Scarlett Johansson, Hollywood'un en tanınmış ve başarılı isimlerinden biri...Hem gişe rekorları kıran filmlerdeki performanslarıyla hem de kendine özgü duruşuyla dikkat çeken Johansson hakkında belki de daha önce duymadığınız ilginç bilgiler bulunuyor. İşte o detaylar...
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Scarlett Johansson, 'Jurassic World Rebirth' ile Hollywood'un en çok hasılat yapan başrol oyuncusu oldu. Başroldeki proje kariyerindeki 14,8 milyar dolarlık hasılat, Marvel'ın diğer eski oyuncuları Robert Downey Jr. ve Samuel L. Jackson'ı geçti.
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Ünlü oyuncu hakkında muhtemelen bilmediklerinizi listeledik...
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Çifte Vatandaşlığı Var
Scarlett Johansson hem Amerikan hem de Danimarka vatandaşıdır. Babası Danimarkalı bir mimardır.
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İkiz Kardeşi Var
Scarlett’in ikiz kardeşi Hunter Johansson’dur. Hunter, Scarlett’ten sadece üç dakika sonra doğmuştur.