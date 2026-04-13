Scarlett Johansson'dan kariyerinin başları hakkında samimi itiraf: Gerçekten sert bir dönemdi
Ünlü oyuncu Scarlett Johansson, kariyerinin başlarında sadece dış görünüşüyle ön plana çıkarılarak belirli kalıplara hapsedildiğini belirtti ve o dönemde kadın oyuncular üzerinde kurulan sektörel baskıyı samimi bir dille aktardı. İşte detaylar...
İki Oscar adaylığı bulunan ünlü oyuncu Scarlett Johansson, kariyerinin ilk yıllarında karşılaştığı sektörel baskıları ve kadın oyuncuların fiziksel özellikleri üzerinden kategorize edilmesini değerlendirdi. Yakın dönemde "Jurassic World Rebirth" ve Yorgos Lanthimos imzalı "Ritual Identities" gibi dikkat çeken projeleriyle adından söz ettiren başarılı isim, sektördeki 30 yıllık yolculuğuna dair samimi bir bakış sundu.
"GERÇEKTEN SERT BİR DÖNEMDİ"
Özellikle 2000’li yılların başında maruz kaldığı toplumsal bakış açısını eleştiren Johansson, o dönemin sektör iklimini şu sözlerle ifade etti:
“O zamanlar çok farklı bir dönemdi. Sektörde büyümek ve ardından 2000'lerin başında genel olarak spot ışıklarının altındaki 20'li yaşlarında bir kadın olmak gerçekten sert bir dönemdi. Kadınlar, o zamanlar sosyal olarak kabul gören bir şekilde, sadece nasıl göründükleri üzerinden eleştirilip hırpalanıyordu.”
"KADINLARIN NASIL GÖRÜNDÜĞÜNE ÇOK FAZLA ANLAM YÜKLENİYORDU"
Günümüzde kadınlar için çok daha güçlendirici ve derinlikli rollerin yazıldığını belirten sanatçı, kendi gençliğinde karşılaştığı tabloyu şu cümlelerle özetledi:
“Zordu. Kadınların nasıl göründüğüne çok fazla anlam yükleniyordu. O zamanlar benim yaşımdaki kadınlara sunulan oyunculuk rolleri veya fırsatlar, şimdikine kıyasla çok daha kısıtlıydı.”
"HEP AYNI ROLLER TEKLİF EDİLİRDİ"
Johansson, o yıllarda kadın oyuncuların yaratıcılıktan ziyade belirli arketipler üzerinden değerlendirildiğini ve tekliflerin bu çerçevede kısıtlandığını aktardı:
“Gerçekten tek bir kalıba sokulur ve hep aynı roller teklif edilirdi. Bu roller genellikle 'diğer kadın', 'arzulanan figür' ya da 'cinsel obje' arketipleri üzerine kuruluydu. Ben o yaşlardayken yaygın olan yaklaşımlar bunlardı.”