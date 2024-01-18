Şebnem Bozoklu: Tek çocuk olarak büyüdüm, çocuk düşünmüyorum

Ulan İstanbul, Hayatımın Neşeşi, Canım Ailem gibi birbirinden sevilen projelerde rol alan Şebnem Bozoklu, basın mensuplarına samimi açıklamalarda bulundu.

Bozoklu, "2023 çok çalıştığım bir yıl oldu. Enis Arıkan ile birlikte 'Balina' adlı oyununu oynamaya devam ediyoruz. İlgi ve alaka gayet güzel. Onun tadını çıkarıyorum" dedi.

'ÇOCUK DÜŞÜNMÜYORUM'

Gazetecilerin "Çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna yanıt veren 44 yaşındaki Bozoklu, ''Daha önce de söylemiştim bunu. Tek çocuk olarak büyüdüm, fikrim de hala değişmedi, çocuk düşünmüyorum. Çok kişisel bir karar bu, çok seviyorum çocukları ama gündemimde yok.'' dedi.

'KANAT İLE ÇOK İYİ İKİ YOL ARKADAŞI OLDUK'

2019 yılında gazeteci ve yazar olan Kanat Atkaya ile evlenen ve evliliğiyle ilgili de konuşan ünlü isim, "Kanat benim canımdır, çok çok sevdiğim bir insan. Çok tatlı ilerliyor evliliğimiz, çok iyi iki yol arkadaşı olduk. Umarım herkes benim Kanat'a olan hislerimi yaşayabileceği biriyle karşılaşır" dedi.