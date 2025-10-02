Şebnem Bozoklu'dan yangın açıklaması

Dün, Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta bulunan üç katlı ahşap binada çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verirken, içeride bulunan bir kadını da dışarı çıkardı.

Alevler kısa sürede yan binaya sıçradı. Kısmi çökmeler yaşanan ahşap bina, alevlerin büyümesiyle park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve park halindeki araçlar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekti.

"İYİYİZ MERAK ETMEYİN"

Yangında evi zarar gören oyuncu Şebnem Bozoklu, eşinin "Sevgili dostlar yangın haberiyle oluşan endişenizi dağıtayım. İyiyiz merak etmeyin, sevgiler" paylaşımını kendi hesabında yayınlayarak yüreklere su serpti.