Şebnem Dönmez'den yaşadığı sakatlık için açıklama: Ameliyat olabilirim

Tiyatro sahnesinde de aktif olan Dönmez, rol aldığı Chaplin adlı oyunun programında bir değişiklik olmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yarının oyununa çıkacağım ama dizliğimi çıkarmadan oynayacağım. Seyircilerimizden bu görüntü için şimdiden özür dilerim."