Şebnem Dönmez'den yaşadığı sakatlık için açıklama: Ameliyat olabilirim
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından dizinde yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yaptı.
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Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını üzdü. Dizinde dizlik ile görüntülenen Dönmez, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Dönmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum."
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Tiyatro sahnesinde de aktif olan Dönmez, rol aldığı Chaplin adlı oyunun programında bir değişiklik olmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"Yarının oyununa çıkacağım ama dizliğimi çıkarmadan oynayacağım. Seyircilerimizden bu görüntü için şimdiden özür dilerim."
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