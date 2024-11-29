Şebnem Dönmez'den yaşadığı sakatlık için açıklama: Ameliyat olabilirim

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından dizinde yaşadığı sakatlık hakkında açıklama yaptı.

Elele Online

Elele Online
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Şebnem Dönmez'den yaşadığı sakatlık için açıklama: Ameliyat olabilirim - Resim : 1

Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla hayranlarını üzdü. Dizinde dizlik ile görüntülenen Dönmez, yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Şebnem Dönmez'den yaşadığı sakatlık için açıklama: Ameliyat olabilirim - Resim : 2

Dönmez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Öncesinde inceden hasarlı bir nokta vardı, sonrasında ise öne eğilme hareketiyle zorlanınca menisküsümde (arka bağda kopma) bir sorun oluştu. Evde dinleniyorum, ameliyat olma olasılığı da var, bakalım. Ben iyiyim, dinleniyorum."

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Şebnem Dönmez'den yaşadığı sakatlık için açıklama: Ameliyat olabilirim - Resim : 3

Tiyatro sahnesinde de aktif olan Dönmez, rol aldığı Chaplin adlı oyunun programında bir değişiklik olmadığını belirtti. Konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yarının oyununa çıkacağım ama dizliğimi çıkarmadan oynayacağım. Seyircilerimizden bu görüntü için şimdiden özür dilerim."

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Şebnem Dönmez'den yaşadığı sakatlık için açıklama: Ameliyat olabilirim - Resim : 4