Şebnem Dönmez'in acı günü: Annesini kaybetti!
Ünlü oyuncu Şebnem Dönmez'in annesi Saadet Dönmez yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Medcezir, Avlu ve Yasak Elma gibi başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatıyla sarsıldı.
72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Pazar sabahı yaşam savaşını kaybeden 72 yaşındaki Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu dostları ve sevenlerin desteğiyle ayakta zor durdu.