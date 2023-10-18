Şebnem Dönmez'in acı günü: Annesini kaybetti!

Medcezir, Avlu ve Yasak Elma gibi başarılı projelerde rol alan ünlü oyuncu Şebnem Dönmez, iki aydır pıhtı atması nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören annesinin vefatıyla sarsıldı.

72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Pazar sabahı yaşam savaşını kaybeden 72 yaşındaki Saadet Dönmez, son yolculuğuna uğurlandı. Ünlü oyuncu dostları ve sevenlerin desteğiyle ayakta zor durdu.