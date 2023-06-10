Seda Akman'dan radikal karar! İşte yeni saçları...

Yıllardır uzun saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz ünlü oyuncu Seda Akman, saçlarını kısacık kestirerek radikal bir karar aldı. Başarılı oyuncu katıldığı bir davet sonrası saçlarıyla ilgili açıklama yaptı.

SEDA AKMAN: CESARET İSTEYEN BİR SAÇ MODELİ

Seda Akman, "Ben radikal bir karar aldım. İlk mesleğe başladığım zamanlarda saçım bu kadar kısaydı. Çok uzun zamandır kesmemiştim. Kendimde bir değişiklik istedim herhalde. Bu saçın enerjimi de yükselttiğini düşünüyorum. Cesaret isteyen bir şey bu saçlar kadın için. Ben gözümü kapattım ve kafam rahat olsun istedim" açıklamasını yaptı.

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