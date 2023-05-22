Seda Bakan: Dünyanın en zor işi ev kadını olmak

2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan ve Leyla ile Ela adında iki çocuk sahibi olan ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

"Bence dünyanın en zor işi, ev kadını olmak"

Oyuncu ev işlerinin zorluğundan yakındığı paylaşımında "Bence dünyanın en zor işi, ev kadını olmak. Bir elinde 50 tane iş çeviriyorsun. Yemek yapıyorsun, evi topluyorsun, çocuk bakıyorsun, alışveriş, bütün evin işini ve herkesin organizasyonunu yapıyorsun" dedi.

Bakan sözlerine "Ev işi, dünyanın en zor işi bence. Bir de bunu yapıp bazı insanların kocaları ya da erkekler sana saygı duymuyor. 'Ne iş yaptın ki? Bütün gün evde oturuyorsun' diyorlar. Kadına saygı duyan, kadını kollayan, kadının yanında olan zihniyete ihtiyacımız var" diyerek devam etti.