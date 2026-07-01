Seda Bakan ve Hadise neden küstü?

Yakın arkadaşlar Seda Bakan ve Hadise “Esas Oğlan” dizisinde birlikte rol almış, ikili o projenin ardından küslük haberleriyle gündeme gelmişti.

Bakan, konuyla ilgili suskunluğunu Fatih Altaylı’nın programında bozdu. Programda daha önce ikiliyi birlikte ağırlayan Altaylı, oyuncuya “Kavga edeceğinizi o gün hissetmiştim” dedi. Bakan, “Kavga etmedik” diye yanıt verdi ve aralarında yaşananları şöyle anlattı:

"BELKİ BEN KIRMIŞIMDIR"

“Bir şey olmadı, birbirimizden uzaklaştık. Aslında konuşmadan uzaklaştık. Yani bir karar almadık. Birbirimizi kırdığımıza da inanmıyorum. Gerçekten bir gerginlik olmadı. Bilmiyorum, ben onu kırmış olabilirim. Ama benim açımdan hiçbir sıkıntı yok. Ben sadece şunu anladım; belki de çok fazla insanla arkadaşlık yapmamak gerekiyor. Artık biraz daha aileme ve kendi içime mi dönmem gerekiyor, bunları düşünmeye başladım sadece.”

DiZiDEN SONRA ARALARI AÇILDI

Seda Bakan ve Hadise’nin rol aldığı “Esas Oğlan” 2024’ün son aylarında yayınlanmış, eleştiriler ikilinin arasını açmıştı. Bakan, Hadise’nin oyunculuğunu eleştiren bir paylaşımı beğenince, ünlü popçu Instagram’ından oyuncuyla olan tüm fotoğraflarını kaldırmış, her zaman görüştükleri kız grubundan da onu dışlamıştı. Bakan ise tepki olarak Tolstoy’un şu sözünü paylaşmıştı: “Kötüler, kendilerine tahammül edildikçe daha çok azarlar.”