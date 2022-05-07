Seda Bakan'dan güldüren paylaşım: "Neydim, ne oldum!"

Ekim 2014’te müzisyen Ali Erel ile nikâh masasına oturan, Ağustos 2019’da kızı Leyla dünyaya gelen Seda Bakan, 24 Mart'ta ikinci kez hamile olduğunu duyurmuştu. Belirmeye başlayan karnıyla poz veren sempatik oyuncu, kızı olacağını açıklamıştı. Bakan’dan güldüren bir paylaşım geldi.

"NEYDİM, NE OLDUM ADLI ÇALIŞMA"

İkinci kez anne olmaya hazırlanan Seda Bakan, Barselona'ya gitti. Ünlü oyuncu tatil fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. 2018'de de aynı yerde tatil yapan Bakan, iki fotoğrafını karşılaştırdı altına "Neydim, ne oldum adlı çalışma" notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seda Bakan Erel (@sedabakan)'in paylaştığı bir gönderi

Bakan'ın, kısa sürede yoğun ilgi gören fotoğraflarına; Burcu Kara ve Umut Kurt gibi ünlü isimler yorum yaptı. Bakan'ın paylaşımlarına yakın arkadaşı şarkıcı Hadise de "Sen hep güzelsin Seda'm..." yorumunda bulundu.

"HER KOŞULDA YOĞURT MAYALARIM"

2.5 yaşındaki kızı Leyla'nın üzerine titreyen oyuncu, geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti. Tatilde ve setteyken bile önceliği kızına veren Bakan, "Leyloş'a her koşulda yoğurt mayalarım. Alarm kurup saatinde de alırım. Bebeklerimiz için en faydalısı" mesajıyla hayranlarının takdirini toplamıştı.