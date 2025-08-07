Seda Bakan'dan Halit Yukay paylaşımı
Yalova'dan Bozcaada’ya gitmek için deniz açıldığı teknesi, önceki gün parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay’ı (43) arama - kurtarma çalışmaları sürüyor. Oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla arkadaşı için üzüntüsünü dile getirdi.
"LÜTFEN BİR MUCİZE OLSUN"
Eşi Ali Erel, Halit Yukay ve arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri fotoğrafı yayımlayan Seda Bakan; "Lütfen bir mucize olsun" ifadelerini kullandı. Bakan, Yukay'ı arama - kurtarma çalışmaları için sosyal medya üzerinden takipçilerinden destek istedi.