Seda Bakan'dan Halit Yukay paylaşımı: Hep bir umut vardı

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulundu.

19 gün süren aramalar sonucunda, Yukay'ın cenazesi, 68 metre derinlikte tespit edildi.

Öte yandan Seda Bakan, arama-kurtarma çalışmaları sürerken sosyal medya hesabından “Lütfen bir mucize olsun” diyerek takipçilerinden destek istemişti.

"HEP BİR UMUT VARDI"

Seda Bakan üzüntüsünü, "İçimizde hep bir umut vardı. Çok üzgünüz" notuyla paylaştı.