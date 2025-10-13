Seda Bakan'dan yeni yaşına özel paylaşım: Ve ben 40 oldum!

Ünlü oyuncu Seda Bakan, kariyeri ve mutlu aile hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Müzisyen Ali Erel ile evliliğinden 2019 yılında kızı Leyla'yı, 2022 yılında ise ikinci kızı Ela'yı kucağına alarak annelik mutluluğunu pekiştirmişti.