Seda Bakan'dan yeni yaşına özel paylaşım: Ve ben 40 oldum!
Son olarak "Gelin Takımı" filminde rol alan ünlü oyuncu Seda Bakan, kariyerindeki başarısını özel hayatındaki mutlulukla birleştirerek adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Bakan, 10 Ekim olan doğum gününü kutladı ve "Ve ben 40 oldum" notuyla takipçileriyle doğum gününe ait fotoğraflarını paylaştı.
Ünlü oyuncu Seda Bakan, kariyeri ve mutlu aile hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Müzisyen Ali Erel ile evliliğinden 2019 yılında kızı Leyla'yı, 2022 yılında ise ikinci kızı Ela'yı kucağına alarak annelik mutluluğunu pekiştirmişti.
Son olarak "Gelin Takımı" filmindeki rolüyle gündemde olan güzel oyuncu, 40. yaş gününü ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte kutladı.
Seda Bakan, doğum gününe ait en özel kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Ve ben 40 oldum."
Bu özel gününde Seda Bakan'ı yakın arkadaşı Nilperi Şahinkaya da yalnız bırakmadı.