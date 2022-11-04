Seda Bakan'ın 1 saat içindeki değişimi şaşırttı: "Annelik en zor iş"

2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan 2019'da kızı Leyla'nın dünyaya gelmesiyle ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı. 1 Eylül'de kızı Ela'nın doğumuyla ikinci kez anne olan güzel oyuncu, kızlarıyla evdeki hallerini sık sık sosyal medyadan paylaşıyor. Dün akşam bir davete katılan oyuncu, evden çıkmadan bir saat önce kızı Ela ile vakit geçirdi.

"ANNELİK ZOR İŞ"

Seda Bakan, 1.1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bir saate evden çıkmam lazım. Annelik zor iş" notunu düştü.

BAKAN'IN 1 SAAT İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ ŞAŞIRTTI

Hazırlıkları tamamlayan oyuncu katıldığı davetteki şık görünümü paylaşmayı da ihmal etmedi. Siyah, yırtmaçlı bir elbise tercih eden Seda Bakan'ın bir saat içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.

"ELA BEBEĞİMİZİ KUCAĞIMIZA ALDIK"

Bakan yaptığı son paylaşımlarda ailesini Amerikalı reality show yıldızı olan Kardashian Ailesi’ne benzeterek şu ifadeyi kullanmıştı:

“Allah’a çok şükür Ela bebeğimizi kucağımıza aldık. Arayan, soran, çiçek yollayan herkese çok teşekkürler. Bu arada dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian Ailesi’ne doğru gidiyoruz!”