Seda Bakan'ın bindiği uçaktaki kedi krizini anlattı: Kaçak kedi rötar yaptırdı

En son Netflix'te yayınlanan Zeytin ağacı dizisiyle izleyici karşısına çık an Seda Bakan, sık sık ailesiyle tatile gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya giden ve yayınladığı eşarplı kareleriyle gündem olan güzel oyuncu, şimdi de İstanbul’dan Atina’ya gitti.

"2 saat rötar yaptık”

Bakan, Atina tatili için bindiği uçakta yaşananları anlattı. Oyuncu, “Tam kalkacakken bir yolcunun kedisi uçağın içinde kayboldu. Sonra kedi bulundu ama kaçak çıktı. Kayıtlı değilmiş. Çantayla gizlice sokulmuş. Yolcu uçaktan indirildi. 2 saat rötar yaptık.” dedi.