Seda Bakan'ın bindiği uçaktaki kedi krizini anlattı: Kaçak kedi rötar yaptırdı
Ünlü oyuncu Seda Bakan, Atina tatili için bindiği uçakta yaşananları anlattı. Bir yolcunun kedisini kaçak yollar ile uçağa aldığını anlatan Seda Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kaçak kedi rötar yaptırdı" dedi.
En son Netflix'te yayınlanan Zeytin ağacı dizisiyle izleyici karşısına çık an Seda Bakan, sık sık ailesiyle tatile gidiyor. Geçtiğimiz haftalarda Londra'ya giden ve yayınladığı eşarplı kareleriyle gündem olan güzel oyuncu, şimdi de İstanbul’dan Atina’ya gitti.
"2 saat rötar yaptık”
Bakan, Atina tatili için bindiği uçakta yaşananları anlattı. Oyuncu, “Tam kalkacakken bir yolcunun kedisi uçağın içinde kayboldu. Sonra kedi bulundu ama kaçak çıktı. Kayıtlı değilmiş. Çantayla gizlice sokulmuş. Yolcu uçaktan indirildi. 2 saat rötar yaptık.” dedi.