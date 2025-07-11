Seda Sayan ve Çağlar Ökten'den romantik poz

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 7'nci evliliğini 2022 yılında 37 yaşındaki meslektaşı Çağlar Ökten'la yapmıştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan çift, yeni bir kareye imza attı. Eşine olan aşkını her fırsatta adeta haykıran Sayan, son olarak Instagram hesabında romantik bir paylaşım yaptı.

"SEVGİLİM"

Seda Sayan Instagram hesabından eşiyle fotoğraf yayınlayıp, "Sevgilim" notunu düştü.