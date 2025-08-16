Seda Sayan'dan eşiyle romantik paylaşım
Ünlü sanatçı Seda Sayan sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sayan, eşi Çağlar Ökten'i Instagram'dan 'Sevgilim' notuyla paylaştı.
Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.
62 yaşındaki Sayan, son olarak Instagram hesabından eşi Çağlar Ökten ile olan yeni karesini yayımladı.
"SEVGİLİM" NOTUYLA PAYLAŞTI
Aşka gelen ünlü şarkıcı Sayan, yayımladığı romantik poza 'Sevgilim' notunu düştü. Sayan, kırmızı kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi.