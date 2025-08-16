Seda Sayan'dan eşiyle romantik paylaşım

Seda Sayan kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile 2022 nisan ayında Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlenmişti.

62 yaşındaki Sayan, son olarak Instagram hesabından eşi Çağlar Ökten ile olan yeni karesini yayımladı.

"SEVGİLİM" NOTUYLA PAYLAŞTI

Aşka gelen ünlü şarkıcı Sayan, yayımladığı romantik poza 'Sevgilim' notunu düştü. Sayan, kırmızı kalp emojisi eklemeyi ihmal etmedi.