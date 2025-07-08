Seda Türkmen sevgilisini ilk kez paylaştı

Oyuncu Seda Türkmen ile yönetmen Deniz Yorulmazer, birkaç ay önce, yaklaşık 2 yıl süren ilişkilerini sonlandırdı.

Türkmen, Ilgaz Giritlioğlu ile yeni bir birlikteliğe başladı. Türkmen yeni ilişkisini sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafla ilan etti.

"İNATLA VE SEVGİYLE"

Seda Türkmen, merhum ünlü yönetmen Tomris Giritlioğlu'nun oğlu Ilgaz Giritlioğlu ile birlikte göründüğü beyaz kalp emojili fotoğrafa; "Bu dünya soğuyacak günün birinde... O güne kadar sizi hayatta ve ayakta tutacak her şeyin sizi bulması ümidiyle... İnatla... Ve sevgiyle" notunu düştü.