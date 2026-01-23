Sedef Avcı 44 yaşına girdi! Eşi Kıvanç Kasabalı'dan romantik paylaşım
Başarılı oyuncu Sedef Avcı, dün (22 Ocak 2026) 44. yaşına girdi. Türk televizyon dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilen ve 2005 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı, bu özel günü romantik bir paylaşımla kutladı.
Türk televizyon dünyasının en istikrarlı ve sevilen çiftlerinden biri olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı, dün (22 Ocak 2026) gerçekleşen doğum günü kutlamasıyla bir kez daha ilgi odağı oldu.
2005 yılından bu yana süren örnek evliliklerini 2013 yılında dünyaya gelen oğulları Can ile taçlandıran çift, sosyal medyada paylaştıkları samimi karelerle yeni yaşı selamladı.
44. yaşına giren Sedef Avcı, kişisel sosyal medya hesabından "44" notuyla paylaştığı fotoğraflarla büyük beğeni topladı. Ünlü oyuncunun üzerinde taşıdığı ve "Turkish Delight" (Türk Lokumu) yazan tişörtü, takipçileri tarafından yeni yaşına esprili ve özgüvenli bir gönderme olarak yorumlandı.
Eşinin doğum gününü unutmayan Kıvanç Kasabalı, asansör aynasından yansıyan doğal ve samimi bir pozlarını paylaşarak altına "Mutlu yaşlara birtanem" notunu düştü. İkilinin bu sade ama sevgi dolu karesi, kısa sürede sosyal medyada en çok paylaşılan magazin haberleri arasına girdi.