Şef Arda Türkmen'i kızdıran yorum: Dede olacağın yaşta baba oldun

Sık sık kızıyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Türkmen, çoğu zaman gelen yorumlara oldukça sinirleniyor. Takipçileri özellikle şef ve kızı arasındaki yaş farkını eleştiriyor. Türkmen'in kızı ile paylaştığı son gönderisine de benzer yorumlar gelince ünlü şef bu kez sinirlerine hakim olamadı.