Şef Arda Türkmen'i kızdıran yorum: Dede olacağın yaşta baba oldun

Ünlü şef Arda Türkmen 2021 yılında fenomen Melodi Elbirliler ile dünya evine girmiş 2022'de de kızı Ada'yı kucağına almıştı.
Sık sık kızıyla olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Türkmen, çoğu zaman gelen yorumlara oldukça sinirleniyor. Takipçileri özellikle şef ve kızı arasındaki yaş farkını eleştiriyor. Türkmen'in kızı ile paylaştığı son gönderisine de benzer yorumlar gelince ünlü şef bu kez sinirlerine hakim olamadı.
"SOSYAL MEDYA DENSİZ İNSANLARLA DOLU"
Türkmen, gelen yorumları Instagram hesabında paylaşarak "İyi yürekli insanların yanında sosyal medya maalesef böyle densiz, böyle hadsiz, böyle çapsız insanlarla dolu. En hafifinden 'sana ne ulan hödük' diyerek konuyu kapatıyorum." notunu düştü.
İşte Arda Türkmen'in paylaştığı o görüntü...