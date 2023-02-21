Şef Mehmet Yalçınkaya'dan deprem paylaşımı

Depremin ilk günlerinden beri depremzedelere yemek yapan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Gaziantep'e giderek depremzedeler için mutfak kurdu. Yalçınkaya, dün akşam saatlerinde Hatay'da gerçekleşen depremler için bir paylaşımda bulundu.

"SAĞLAM HİSSETTİK, TEZGAH YÜRÜDÜ RESMEN"

Yalçınkaya yaptığı paylaşımda depreme mutfakta yakaladıklarını söyleyerek "Sağlam hissettik. Tezgah yürüdü resmen" dedi.