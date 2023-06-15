Şef Somer Sivrioğlu'ndan 'MasterChef Türkiye' açıklaması

MasterChef Türkiye, "All Star" formatı ile dün akşam ekrana döndü. Dün akşam programın ilk bölümünde Somer Şef yerine başka bir şefin dahil olduğu görüldü. 2023 MasterChef All Star fragmanları ve tanıtımlarında da Somer Şef'in yer almaması izleyenleri merakta bırakmıştı.

Beklenen açıklama geldi

Somer Sivrioğlu dün akşam yayınlanan bölüme görüntülü olarak katıldı ve şimdilik Avusturalya'da restoranının başında olduğunu fakat ilerleyen bölümlerde katılım sağlayacağını belirtti.

Sivrioğlu şöyle konuştu:

"Birazcık geç kalacağım. Yapımcılarımız bu konuda çok anlayışlı davrandılar ve 'işlerini hallet, kafan rahat bir şekilde gel' dediler. Herkesi çok öpüyorum. Hepiniz çok heyecanlı görünüyorsunuz. Çocuklar hepinizi öpüyorum ve kucak dolusu sarılıyorum. Bu sezon inanılmaz bir sezon. Orada olmayı çok isterdim. Orada olamadığım için biraz üzgünüm. Verdiğimiz sözler var, onları halletmemiz gerekiyor. Şu anda sizlerle beraber olmayı çok isterdim. Elemeler çok heyecanlı geçecek eminim. Kadro şampiyonlar ligi gibi. İnanılmaz bir sene bizi bekliyor. Bir an önce buradaki işlerimi bitirip sizlere katılacağım. Çok yakında görüşürüz. Hepinize bol şans diliyorum."

"Evimdeyim"

Somer Şef aynı zamanda Instagram hesabından MasterChef All Star'lı fotoğraf paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Tüm gün, ay, yıl çalışsan da, dışarıda binbir türlü zorluklarla, hatta haksızlıklarla boğuşsan da, gurbete gitsen de, geç kalsan da, koşulsuzca kabul edildiğin, kaçtığın, sığındığın yerdir evin. Bekleyenin vardır, sevenin vardır, yuvandır.

Evimdeyim MasterChefTürkiyeAllStar başlıyor."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Somer Sivrioglu (@somersivrioglu)'in paylaştığı bir gönderi

"1 ay sonra aramızda olacak"

Yarışmanın ilk bölümünde Somer Sivrioğlu'nun neden kadrodan yer almadığıyla ilgili konuşan Mehmet Yalçınkaya ise "Somer yurt dışındaki yeni mekanının başında duruyor. 1 ay sonra aramızda olacak. Onun yokluğunda da 4 hafta boyunca konuk şeflerimiz bize eşlik edecek" dedi.