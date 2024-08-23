Seher Dilovan: Ameliyat olacağım, dualarınıza ihtiyacım var

İşte Seher Dilovan'ın açıklamaları:

“Jinekolojik anlamda çok ciddi bir sıkıntı başıma geldi ve beni hastaneye zor yetiştirdiler Cenevre’de. Gerçekten sıkıntılı anlardı. Bu rahatsızlığım biraz daha uzun sürse acilen ameliyata alınabilirdim. Yine ameliyat olacağım. Bu kesin.''