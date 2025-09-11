Şehirden kaçtı, doğada huzuru buldu: Bülent Şakrak'ın yeni yaşamı

2015 yılında meslektaşı Ceyda Düvenci ile evlenen ve bu evlilikten bir erkek çocukları olan Bülent Şakrak, 10 Temmuz 2023 tarihinde tek celsede boşandı. Ünlü oyuncu, ayrılığın ardından şehir hayatının karmaşasından uzaklaşarak kendine yeni bir yaşam kurdu.