Şehirden kaçtı, doğada huzuru buldu: Bülent Şakrak'ın yeni yaşamı
Başarılı projeleri ve özel hayatıyla sıkça adından söz ettiren ünlü oyuncu Bülent Şakrak, şehrin kalabalığından uzaklaşarak daha sakin bir hayatı tercih etti. Oyuncunun doğayla iç içe, huzurlu bir ortamda kurduğu yeni evi, sosyal medyada ve magazin dünyasında dikkatleri üzerine çekti.
2015 yılında meslektaşı Ceyda Düvenci ile evlenen ve bu evlilikten bir erkek çocukları olan Bülent Şakrak, 10 Temmuz 2023 tarihinde tek celsede boşandı. Ünlü oyuncu, ayrılığın ardından şehir hayatının karmaşasından uzaklaşarak kendine yeni bir yaşam kurdu.
Yoğun iş temposu nedeniyle İstanbul'dan tamamen taşınmayan Şakrak, Avrupa yakasında doğayla iç içe bir "tiny house" inşa etti.
Evinin tüm işleriyle bizzat ilgilenen oyuncu, bahçe bakımı ve uzun yürüyüşlerle vakit geçiriyor.
Sosyal medya hesabından sık sık bu yeni yuvasından paylaşımlar yapan Şakrak, vaktinin büyük bir kısmını ise oğlu Ali'ye ayırıyor.