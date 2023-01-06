Sekiz aylık hamile olan Hazal Kaya'dan yeni fotoğraf

2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile nikah masasına oturan Hazal Kaya, aynı yıl içerisinde ilk bebeği Fikret Ali'yi kucağına aldı. Şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşayan başarılı oyuncu yeni bir paylaşım yaptı.

"CANIM KIZIM"

Kız bebek bekleyen ve bebeğine Leyla Süreyya adını vereceğini açıklayan oyuncudan yeni bir paylaşım geldi. Hazal Kaya, "Canım kızım" notunu düşerek siyah beyaz kareleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Hazal Kaya (@hazalkaya)'in paylaştığı bir gönderi

Celil Nalçakan, Öykü Serter, Songül Öden, Berk Oktay, Merve Özbey ve Şükran Ovalı gibi birçok isim de fotoğrafa yorum yaptı.