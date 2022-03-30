Sekiz aylık hamile olan Sinem Kobal'dan yeni poz

Ege'de doğa ile iç içe bir yaşam süren Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti ikinci çocuğunun doğumuna gün sayıyor. Sekiz aylık hamile olan Sinem Kobal uzun bir aranın ardından sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı. Paylaşımına beğeniler yağdı.

"BU NE GÜZELLİK"

İkinci bebeğine sekiz aylık hamile olan Sinem Kobal'ın yeni pozunu görenler, "Bu ne güzellik", "Hamilelik yaramış" gibi yorumlarda bulundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sinem Kobal (@sinemkobal)'in paylaştığı bir gönderi

BEBEĞİN İSMİNİ KİM KOYACAK?

2020 yılında kızları Lalin'i kucaklarını alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu büyük mutluluk yaşamıştı. Şimdilerde ikinci çocuğunu sabırsızlıkla beklediğini açıklayan Sinem Kobal'ın doğacak çocuğunun ismi ise hala merak konusu.