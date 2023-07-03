Selahattin Paşalı ile Lara Tümer'den bir ilk: Kızlarının yüzünü gösterdiler

2 yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini 17 Nisan 2022'de evlilikle taçlandıran Selahattin Paşalı-Lara Tümer çifti kızları Pera'nın birinci yaş gününü kutladı. Doğumdan itibaren kızının yüzünü sır gibi saklayan Lara Tümer bir ilke imza attı ve minik kızının yüzün gösterdi.

PERA'NIN FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI

Pera için düzenledikleri doğum günü partisinden kareleri Instagram sayfasından yayınlayan Tümer'in ''Mutlu 1 yaş Perkuş'' notunu düştüğü fotoğraf karelerine beğeni yağdı.

ANNESİNE BENZETİLDİ

Pera'yı ilk kez görenler annesi Lara Tümer'e çok benzetti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına, ''Annesinin kopyası'', ''Ne kadar anneye benziyor'', ''Güzelliğini annesinden almış'', ''Bu zamana kadar yüzünü göstermemekte haklıymışsınız'' gibi yorumlar yapıldı.