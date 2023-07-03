Selahattin Paşalı ile Lara Tümer'den bir ilk: Kızlarının yüzünü gösterdiler
17 Nisan 2022 yılında hayatlarını birleştiren ve 1 Temmuz 2022 yılında kızları Pera'yı kucaklarına alan Selahattin Paşalı-Lara Tümer çifti, kızlarının yüzünü ilk kez gösterdi.
2 yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini 17 Nisan 2022'de evlilikle taçlandıran Selahattin Paşalı-Lara Tümer çifti kızları Pera'nın birinci yaş gününü kutladı. Doğumdan itibaren kızının yüzünü sır gibi saklayan Lara Tümer bir ilke imza attı ve minik kızının yüzün gösterdi.
PERA'NIN FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI
Pera için düzenledikleri doğum günü partisinden kareleri Instagram sayfasından yayınlayan Tümer'in ''Mutlu 1 yaş Perkuş'' notunu düştüğü fotoğraf karelerine beğeni yağdı.
ANNESİNE BENZETİLDİ
Pera'yı ilk kez görenler annesi Lara Tümer'e çok benzetti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altına, ''Annesinin kopyası'', ''Ne kadar anneye benziyor'', ''Güzelliğini annesinden almış'', ''Bu zamana kadar yüzünü göstermemekte haklıymışsınız'' gibi yorumlar yapıldı.