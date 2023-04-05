Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması

Son zamanların sevilen 'Ömer' dizinde başrolü oynaya Selahattin Paşalı, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Lara Paşalı'nın doğum gününü kutladı.

"SENİ SEVİYORUZ"

Eşinin siyah beyaz fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun annecik! Seni seviyoruz" notunu düştü.

Selahattin Paşalı'ya kayıtsız kalmayan Lara Paşalı da paylaşımına "Seni çok seviyorum kocacığım" yorumunu yaptı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Selahattin Paşalı (@selahattinpasali)'in paylaştığı bir gönderi

Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Lara-Selahattin Paşalı çifti, kısa bir süre kızları Pera'yı kucaklarına almıştı.