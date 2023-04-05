Selahattin Paşalı'dan eşine doğum günü kutlaması
Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'de "Ömer Ademoğlu" karakterine hayat veren Selahattin Paşalı, eşi Lara Paşalı'nın doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
Son zamanların sevilen 'Ömer' dizinde başrolü oynaya Selahattin Paşalı, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturduğu Lara Paşalı'nın doğum gününü kutladı.
"SENİ SEVİYORUZ"
Eşinin siyah beyaz fotoğraflarını yayınlayan ünlü oyuncu, paylaşımına; "Doğum günün kutlu olsun annecik! Seni seviyoruz" notunu düştü.
Selahattin Paşalı'ya kayıtsız kalmayan Lara Paşalı da paylaşımına "Seni çok seviyorum kocacığım" yorumunu yaptı.
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Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Lara-Selahattin Paşalı çifti, kısa bir süre kızları Pera'yı kucaklarına almıştı.