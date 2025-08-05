Selçuk Alagöz vefat etti

Kardeşi Rana Alagöz ile birlikte birçok şarkıyı hit haline getiren, 80 dilde şarkı söyleyerek bu konuda rekor kıran, 3 altın plak ödülüne sahip Selçuk Alagöz, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı.

81 yaşındaki ünlü sanatçının 8 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı.

ACI HABER GELDİ

Usta müzisyenden acı haber geldi. Film-San Vakfı, Selçuk Alagöz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.