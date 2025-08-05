Selçuk Alagöz vefat etti
Yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle yoğun bakıma alınan usta sanatçı Selçuk Alagöz, 81 yaşında yaşamını yitirdi.
Kardeşi Rana Alagöz ile birlikte birçok şarkıyı hit haline getiren, 80 dilde şarkı söyleyerek bu konuda rekor kıran, 3 altın plak ödülüne sahip Selçuk Alagöz, yüksek tansiyon ve kalp ritim bozukluğu nedeniyle Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı.
81 yaşındaki ünlü sanatçının 8 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılmıştı.
ACI HABER GELDİ
Usta müzisyenden acı haber geldi. Film-San Vakfı, Selçuk Alagöz'ün hayatını kaybettiğini duyurdu.