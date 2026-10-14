Selçuk Yöntem: Aşkı-ı Memnu'dak rol arkadaşlarımızla bir araya gelemedik

Selçuk Yöntem, konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. Yöntem, başrollerini paylaştığı 'Aşk-ı Memnu' dizisinin ardından rol arkadaşlarıyla başka projelerde bir araya gelmekte zorlandıklarını açıkladı.

'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Yöntem, 'Aşk-ı Memnu'nun Türk televizyon tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu ve yurt dışında da geniş bir izleyici kitlesine ulaştığını belirtti. Dizinin tekrar bölümlerinin yıllardır ilgi gördüğünü ifade eden oyuncu, bu başarının bazı dezavantajları da beraberinde getirdiğini söyledi.

"İŞ YAPAMADIK"

Yöntem, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: Esasında Türk dizi tarihinde ve dünyada çok önemli bir yeri oldu. 100 ülkede gösterilen ve 16 yıldır tekrarlanan, tekrarlarıyla reyting alan bir dizi. Şimdi burada konuşacak olumsuz bir şeyin olduğunu sanmıyorum. Evet, bu, şöyle dezavantajlar getirmedi mi? Getirdi. Mesela orada hep beraber oynadığımız rol arkadaşlarımızla bir araya gelemedik, bir iş yapamadık.

AŞK-I MEMNU NE ZAMAN BİTTİ?

Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı eserinden uyarlanan 'Aşk-ı Memnu', 4 Eylül 2008'de yayın hayatına başladı. İki sezon süren dizi, 24 Haziran 2010'da final yaptı.