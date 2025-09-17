Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi ilk bebeklerine kavuştu
Çok Güzel Hareketler 2'nin sevilen oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi çifti, ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşad
Çok Güzel Hareketler 2 programının sevilen oyuncuları Selen Esen ve Emin Oğuz Çelebi, 2021 yılında dünyaevine girdi.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan çift, bugün ilk bebeklerini kucağına aldı.
"DOĞDU"
İlk kez baba olmanın sevincini yaşayan Emin Oğuz Çelebi, Instagram hesabından kızıyla bir fotoğrafını yayınlayarak "Doğdu" notunu yazdı.