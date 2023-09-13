Selen Görgüzel'den 'tekrar bir aradayız' paylaşımına imalı yanıt

Yıllar sonra Hamdi Alkan, ilk eşi ve kızları Zeynep ve Ayşe bir yemekte bir araya gelmişti.

24 yaşındaki Alkan, kalp emojisiyle birlikte "Yıllar sonra dördümüz bir araya geldik. Bu tablo ben ve kardeşim için çok değerli. İyi ki varsınız ailem" yazarak sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

SELEN GÖRGÜZEL: SÜREKLİ BİR ARAYA GELİYORLARDI

Posta’ya konuşan Selen Görgüzel "Sürekli bir araya geliyorlardı niye yıllar sonra dedi anlamadım. Unuttu herhalde evde toplandıkları yemekleri... Keşke tekrar evlenseler ne güzel olur" dedi.