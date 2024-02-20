Selen Soyder'in acı günü: Annem, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı

Behice Yazıcı, 8 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenildi. Selen Soyder; "Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun" dedi.