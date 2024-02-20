Selen Soyder'in acı günü: Annem, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı
2007 Türkiye Güzeli, oyuncu Selen Soyder'in annesi Behice Yazıcı, hayatını kaybetti. Soyder, annesi Behice Yazıcı'nın hayatını kaybettiğinisosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile duyurdu.
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Son olarak TRT1 ekranlarında yayınlanan Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan başarılı oyuncu Selen Soyder'in annesi hayatını kaybetti.
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Behice Yazıcı, 8 yıldır mücadele ettiği hastalığa yenildi. Selen Soyder; "Annem Behice Yazıcı, beni ve babamı bırakmak zorunda kaldı. 8 yıllık zorlu bir mücadelenin sonunda tüm sevdiklerinin ve onu sevenlerin başı sağ olsun" dedi.
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Selen Soyder, annesinin cenaze törenine ilişkin detayları da açıkladı. Soyder; "Cenaze, 20.02.2024 Salı günü öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nden kıldırılacak olup, Çeşme Çakabay Kabristanı'na defnedilecektir" dedi.
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