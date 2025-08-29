Selena Gomez bekarlığa veda partisi düzenledi

Benny Blanco ile birliktelik yaşayan Selena Gomez, yakın arkadaşlarıyla bekarlığa veda partisi düzenledi. Ünlü şarkıcı, partiden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

Selena Gomez, aradığı aşkı müzisyen Benny Blanco'da buldu. 

Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan ünlü çift, şimdilerde evlenmek için gün sayıyor.

Blanco ile eylül ayında nikah masasına oturacakları konuşulan Selena Gomez, bekarlığa veda partisi düzenledi.

Arkadaşlarıyla birlikte Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde kız kıza parti yapan Gomez, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.

