Selena Gomez, aradığı aşkı müzisyen Benny Blanco'da buldu.
Geçtiğimiz aralık ayında nişanlanan ünlü çift, şimdilerde evlenmek için gün sayıyor.
Blanco ile eylül ayında nikah masasına oturacakları konuşulan Selena Gomez, bekarlığa veda partisi düzenledi.
Arkadaşlarıyla birlikte Meksika'nın Cabo San Lucas kentinde kız kıza parti yapan Gomez, kutlamadan kareleri takipçileriyle paylaştı.
