Selena Gomez, Rare Beauty parfüm lansmanına parıltılı beyaz elbisesiyle katıldı

Instagram'da, yeni lansman hakkındaki heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Dün gece herkesin kokusu çok güzeldi. Bu konudaki sevginiz için teşekkürler. Neredeyse 5 yıl oldu ve sanki daha yeni başlıyormuşuz gibi hissediyorum. Gelecekte bizi nelerin beklediği için çok heyecanlıyım!"