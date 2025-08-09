Selena Gomez, Rare Beauty parfüm lansmanına parıltılı beyaz elbisesiyle katıldı
Ünlü şarkıcı Selena Gomez, Rare Beauty parfüm lansmanında pırıl pırıl parlayan beyaz elbisesiyle her zamanki gibi göz alıcı görünüyordu. Lansman partisinde şarkıcı Becky G ve Love Island USA yıldızlarıyla birlikte görüldü.
33 yaşındaki Disney Channel yıldızı Selena Gomez, geçtiğimiz hafta boyunca yeni parfümünün piyasaya çıkışını çeşitli partilerle kutladı. Perşembe günü ise Santa Monica Post Office'te yeni koleksiyon için bir grup fenomen ve ünlüyle birlikteydi.
Bu etkinlik için Selena, vücudunu saran, askılı, parlak beyaz bir midi elbiseyle ışıldıyordu. Televizyon yıldızı, görünümünü beyaz, askılı topuklu ayakkabılar ve inci küpelerle tamamlamış, saçlarını şık bir topuz yapmıştı. Lansman partisinde şarkıcı Becky G ve Love Island USA yıldızlarıyla birlikte görüldü.
Instagram'da, yeni lansman hakkındaki heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Dün gece herkesin kokusu çok güzeldi. Bu konudaki sevginiz için teşekkürler. Neredeyse 5 yıl oldu ve sanki daha yeni başlıyormuşuz gibi hissediyorum. Gelecekte bizi nelerin beklediği için çok heyecanlıyım!"
Ünlü şarkıcı, son haftalarda oldukça yoğundu: parfüm lansmanı, nişanlısı Benny Blanco ile düğün planları ve Only Murders in the Building dizisinin yeni sezonuyla meşguldü.